«Валенсия» минимально победила «Челси» в матче группового раунда ЛЧ

Футболисты испанской «Валенсии» добыли победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на счету футболиста «Валенсии» Родриго. На 88-й минуте игрок «Челси» Росс Баркли не забил пенальти, пробив в перекладину.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее сообщалось, что «Интер» сыграл вничью с чешской «Славией» в ЛЧ, забив гол на последних минутах.