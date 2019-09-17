Джокович: моя травма носит более серьёзный характер

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как проходит его восстановление после травмы, которую он получил по ходу заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«К сожалению, травма носит более серьёзный характер. Я хотел бы сказать вам, когда я вернусь, но я действительно не знаю этого наверняка. Я слежу за результатами реабилитации каждый день. Я наблюдаю, как плечо реагирует на восстановление», — приводит слова Джоковича RTS.

Он отметил, что надеется вернуться на корт через несколько недель.

«Если говорить об идеальном сценарии, то я бы очень хотел сыграть в Токио», — добавил 32-летний серб.

Джокович не сумел доиграть матч четвёртого круга US Open со швейцарцем Стэном Вавринкой, отказавшись от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 6:4, 7:5, 2:1 в его пользу.

Ранее сообщалось, что Вавринка снялся с турнира ATP в Санкт-Петербурге.