«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным

Короткая ссылка
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением относительно подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.
«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным
  • РИА Новости

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В «Зените» также выразили надежду, что Кокорин сможет достаточно быстро набрать форму.

«Получится ли это у него — покажут время, его физическое и психологическое состояние», — добавили в «Зените».

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. 

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подал в РФС заявление на регистрацию Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить