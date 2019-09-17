«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением относительно подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В «Зените» также выразили надежду, что Кокорин сможет достаточно быстро набрать форму.

«Получится ли это у него — покажут время, его физическое и психологическое состояние», — добавили в «Зените».

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подал в РФС заявление на регистрацию Кокорина.