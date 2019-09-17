«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным
- РИА Новости
«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
В «Зените» также выразили надежду, что Кокорин сможет достаточно быстро набрать форму.
«Получится ли это у него — покажут время, его физическое и психологическое состояние», — добавили в «Зените».
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что «Зенит» подал в РФС заявление на регистрацию Кокорина.