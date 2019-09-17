Сёмин взял 25 игроков «Локомотива» на матч ЛЧ с «Байером»

Московский «Локомотив» прибыл в Германию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

В список из 25 игроков, отправившихся на матч, по решению главного тренера команды Юрия Сёмина вошли: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков, Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедикт Хевёдес, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Соломон Кверквелия, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Жоао Марио, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук, Роман Тугарев, Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов, Никита Дорофеев, Фёдор Смолов, Тимур Жемалетдинов, Антонио Эдер, Лука Джорджевич.

Матч «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Леверкузене на «Бай-Арене». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Польши обслужит матч ЛЧ «Байер» — «Локомотив».