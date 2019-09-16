Экс-футболист Файзулин рассказал, как в него стреляли

Бывший футболист сборной России Виктор Файзулин рассказал, как в него стреляли во время выступления за «Спартак-Нальчик».

«Мы пошли с ребятами из клуба прогуляться по городу. Вечером. Напротив парень с девушкой целовался, всё мирно... Вдруг парень прицепился к нам, мол, мы как-то неправильно их обошли или посмотрели», — цитирует экс-игрока Sport24.

По словам Файзулина, после этого началась потасовка, а затем он и его партнёры по команде решили бежать с места драки.

«Потом бежим и слышим выстрелы — не знаю, был это настоящий или травматический пистолет. По звуку — скорее настоящий. Решили с тех пор, что будем меньше выходить на улицу вечером, вот и всё», — сказал он.

Файзулин завершил карьеру в 2018 году. За команду из Нальчика он выступал в 2007 году, после чего перешёл в «Зенит».

Ранее Файзулин признался, что ему иногда было смешно от мемов о своей смерти.