Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве хоккеиста Мусатова

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Кузьминский районный суд Москвы принял решение арестовать хоккеиста Игоря Мусатова, который обвиняется в мошенничестве на сумму 45 млн рублей.
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве хоккеиста Мусатова
  • © РИА Новости

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Мусатову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 15 октября», — приводит слова судьи Ольги Соболь РИА Новости  в репортаже из зала, где проходило заседание.

При этом сам спортсмен не признал вину и выразил недоумение в связи с отношением к нему.

До этого в СМИ появилась информация, что Мусатов ввёл одного из московских бизнесменов в заблуждение, договорившись о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. 

Ранее в суде прокомментировали задержание хоккеиста Мусатова.

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