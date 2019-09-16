В суде прокомментировали задержание хоккеиста Мусатова

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Пресс-секретарь Кузьминского районного суда Москвы Карина Калёнова прокомментировала информацию о задержании хоккеиста Игоря Мусатова, который подозревается в мошенничестве.
В суде прокомментировали задержание хоккеиста Мусатова
  • РИА Новости

«Материалы дела поступили в суд, однако пока рассмотрены не были. На данный момент Мусатов не задержан», — сказала Калёнова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что экс-игрок КХЛ Мусатов задержан по подозрению в мошенничестве.

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