В суде прокомментировали задержание хоккеиста Мусатова
Пресс-секретарь Кузьминского районного суда Москвы Карина Калёнова прокомментировала информацию о задержании хоккеиста Игоря Мусатова, который подозревается в мошенничестве.
- РИА Новости
«Материалы дела поступили в суд, однако пока рассмотрены не были. На данный момент Мусатов не задержан», — сказала Калёнова в интервью RT.
Ранее сообщалось, что экс-игрок КХЛ Мусатов задержан по подозрению в мошенничестве.
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