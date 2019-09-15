СМИ: Экс-игрок КХЛ Мусатов задержан по подозрению в мошенничестве

Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан сотрудниками правоохранительных органов по делу о мошенничестве с криптовалютой.

Как сообщает ТАСС, 31-летний российский хоккеист Игорь Мусатов был задержан по делу о мошенничестве. Спортсмен ввёл одного из московских бизнесменов в заблуждение, договорившись о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вину.

Мусатов является экс-нападающим «Слована», ранее выступавшего в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее сообщалось, что СКА одолел «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.