СМИ: Экс-игрок КХЛ Мусатов задержан по подозрению в мошенничестве

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Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан сотрудниками правоохранительных органов по делу о мошенничестве с криптовалютой.
СМИ: Экс-игрок КХЛ Мусатов задержан по подозрению в мошенничестве
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, 31-летний российский хоккеист Игорь Мусатов был задержан по делу о мошенничестве. Спортсмен ввёл одного из московских бизнесменов в заблуждение, договорившись о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вину.

Мусатов является экс-нападающим «Слована», ранее выступавшего в Континентальной хоккейной лиге. 

Ранее сообщалось, что СКА одолел «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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