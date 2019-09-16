Тренер «Зенита» охарактеризовал «Лион» перед матчем Лиги чемпионов

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о французском «Лионе» в преддверии предстоящего матча первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Тренер «Зенита» охарактеризовал «Лион» перед матчем Лиги чемпионов
  • © РИА Новости

«Очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги. Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом — хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба с берегов Невы.

Он также заявил, что нынешнее противостояние «Зенита» и «Лиона» не имеет ничего общего с матчами двухлетней давности. 

«Проблем в отсутствии качественных исполнителей у главного тренера «Лиона» точно нет. Мы же будем играть так, как запланировали», — добавил Семак.

Встреча пройдёт 17 сентября в Лионе на «Стад де Люмьер». Начало — в 19:55 мск.

Ранее Семак выразил уверенность, что «Зенит» может доставить проблемы «Лиону» в ЛЧ.

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