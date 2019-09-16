Семак уверен, что «Зенит» может доставить проблемы «Лиону» в ЛЧ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лионом».
Семак уверен, что «Зенит» может доставить проблемы «Лиону» в ЛЧ
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«Лион» — сильная команда. В нашей группе команды примерно одинакового уровня», — цитирует наставника сине-бело-голубых Sport24.

Тем не менее специалист отметил, что «Зенит» будет стараться добиваться положительного результата с каждым соперником. Он также выделил футболистов линии атаки у «Лиона».

«Но у нас тоже прекрасный коллектив, который может добавить сопернику проблемы», — сказал Семак.

Встреча пройдёт 17 сентября в Лионе на «Стад де Люмьер». Начало — в 19:55 мск.

Ранее тренер «Лиона» назвал Артёма Дзюбу превосходным футболистом.

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