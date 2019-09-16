СМИ: Сын Киркорова сменил футбольную академию «Барселоны» на ЦСКА
Мартин Киркоров, сын известного российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, сменил футбольную академию каталонской «Барселоны» на московский ЦСКА.
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Мартин Киркоров, родившийся в 2012 году, поступил в академию действующего чемпиона Испании в марте 2019 года.
Ранее ЦСКА раскрыл подробности травм защитников команды Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа.
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