СМИ: Сын Киркорова сменил футбольную академию «Барселоны» на ЦСКА

Мартин Киркоров, сын известного российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, сменил футбольную академию каталонской «Барселоны» на московский ЦСКА.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Мартин Киркоров, родившийся в 2012 году, поступил в академию действующего чемпиона Испании в марте 2019 года.

Ранее ЦСКА раскрыл подробности травм защитников команды Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа.