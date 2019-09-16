Экс-фигурист Ягудин заявил, что его шокировала новость о болезни актрисы Заворотнюк

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал информацию о тяжёлой болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Мы живём в одном посёлке на протяжении уже нескольких лет. Летом я видел карету скорой помощи, которая практически каждый день дежурила у её дома. Когда мы прогуливаемся с детьми, то часто проходим как раз рядом», — приводит слова экс-спортсмена Sport24 со ссылкой на телепрограмму «Пусть говорят».

По словам Ягудина, когда он последний раз видел актрису, она выглядела совершенно нормально.

«Вся та информация, которую мы сейчас видим в интернете, действительно шокировала даже меня — многое повидавшего человека», — добавил Ягудин.

Ранее Ягудин рассказал, как относится к современной системе судейства в фигурном катании.