Ягудин рассказал, как относится к современной системе судейства в фигурном катании

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказал мнение о новой системе судейства в фигурном катании.

«Пусть меня опять обругают, но я за старую систему судейства. С 5.9 и 6.0. Там было понятно, что этот поставил столько, а тот — столько. А несправедливость была, есть и будет всегда, такой уж это вид спорта», — приводит слова Ягудина «Советский спорт».

Он отметил, что фигурное катание — это не соревнование на время или какой-то осязаемый результат.

«У нас это «нравится — не нравится». Раньше было девять судей, и для победы требовалось, чтобы тебе её отдали пятеро, то есть больше половины. Теперь же в основном решают три человека. Не те, кто ставит плюсы и минусы, а те, кто назначает уровни. От них очень многое зависит», — добавил прославленный спортсмен.

Летом 2018 года Международный союз конькобежцев ввёл новую систему оценок уровня исполнения прокатов, после которой все рекорды до этого времени стали считаться историческими.

Ранее сообщалось, что Ягудин высказался против повышения возрастного ценза в фигурном катании.