Двое хоккеистов пожизненно дисквалифицированы за драку на матче в Новосибирске

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Федерация хоккея Новосибирской области приняла решение пожизненно дисквалифицировать двух игроков за драку, которая произошла во время матча Любительской хоккейной лиги Новосибирска между командами «Драйв-2» и «Кристалл ОбьГЭС — 2».
Двое хоккеистов пожизненно дисквалифицированы за драку на матче в Новосибирске
  • © pixabay.com

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Ранее в сети появилось видео, на котором во время матча болельщики одной из команд избивают игрока клуба «Драйв-2».

В заявлении указано, что два хоккеиста «Кристалл ОбьГЭС — 2» Никита Фоломкин и Михаил Рыбаков были наказаны пожизненной дисквалификацией за избиение Владимира Драгочинского из команды «Драйв-2» .

При этом сам Драгочинский отстранён до конца сезона. Также до конца чемпионата дисквалифицирован Владимир Редкокаша из «Кристалл ОбьГЭС — 2».

Ранее в суде прокомментировали задержание хоккеиста Игоря Мусатова.

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