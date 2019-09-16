Двое хоккеистов пожизненно дисквалифицированы за драку на матче в Новосибирске

Федерация хоккея Новосибирской области приняла решение пожизненно дисквалифицировать двух игроков за драку, которая произошла во время матча Любительской хоккейной лиги Новосибирска между командами «Драйв-2» и «Кристалл ОбьГЭС — 2».

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Ранее в сети появилось видео, на котором во время матча болельщики одной из команд избивают игрока клуба «Драйв-2».

В заявлении указано, что два хоккеиста «Кристалл ОбьГЭС — 2» Никита Фоломкин и Михаил Рыбаков были наказаны пожизненной дисквалификацией за избиение Владимира Драгочинского из команды «Драйв-2» .

При этом сам Драгочинский отстранён до конца сезона. Также до конца чемпионата дисквалифицирован Владимир Редкокаша из «Кристалл ОбьГЭС — 2».

Ранее в суде прокомментировали задержание хоккеиста Игоря Мусатова.