Двое хоккеистов пожизненно дисквалифицированы за драку на матче в Новосибирске
- © pixabay.com
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
Ранее в сети появилось видео, на котором во время матча болельщики одной из команд избивают игрока клуба «Драйв-2».
В заявлении указано, что два хоккеиста «Кристалл ОбьГЭС — 2» Никита Фоломкин и Михаил Рыбаков были наказаны пожизненной дисквалификацией за избиение Владимира Драгочинского из команды «Драйв-2» .
При этом сам Драгочинский отстранён до конца сезона. Также до конца чемпионата дисквалифицирован Владимир Редкокаша из «Кристалл ОбьГЭС — 2».
Ранее в суде прокомментировали задержание хоккеиста Игоря Мусатова.