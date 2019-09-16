«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с де Хеа до 2023 года
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Как сообщает пресс-служба манкунианцев, новый контракт вратаря рассчитан до 2023 года с возможностью продления на один сезон.
Де Хеа выступает за МЮ с 2011 года. За это время он провёл в составе «красных дьяволов» 367 матчей и выиграл с командой чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Лигу Европы.
Ранее «Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» в пятом туре АПЛ.
✍️ @D_DeGea is here to stay! #MUFC#DaveSaves 👐— Manchester United (@ManUtd) September 16, 2019