«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с де Хеа до 2023 года

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продлил соглашение с английским футбольным клубом.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, новый контракт вратаря рассчитан до 2023 года с возможностью продления на один сезон.

Де Хеа выступает за МЮ с 2011 года. За это время он провёл в составе «красных дьяволов» 367 матчей и выиграл с командой чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Лигу Европы.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» в пятом туре АПЛ.