Двукратный чемпион ОИ Власов уступил в 1/8 финала ЧМ по борьбе

Короткая ссылка
Россиянин Роман Власов уступил казахстанцу Асхату Дильмухамедову в схватке 1/8 финала в весовой категории до 77 кг на чемпионате мира по греко-римской борьбе в казахстанском Нур-Султане.
Двукратный чемпион ОИ Власов уступил в 1/8 финала ЧМ по борьбе
  • РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион проиграл своему оппоненту со счётом 0:3.

В четвертьфинале Дильмухамедов встретится с сербом Виктором Немешем.

Ранее сообщалось, что Абуязид Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 72 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить