Двукратный чемпион ОИ Власов уступил в 1/8 финала ЧМ по борьбе
Россиянин Роман Власов уступил казахстанцу Асхату Дильмухамедову в схватке 1/8 финала в весовой категории до 77 кг на чемпионате мира по греко-римской борьбе в казахстанском Нур-Султане.
- РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион проиграл своему оппоненту со счётом 0:3.
В четвертьфинале Дильмухамедов встретится с сербом Виктором Немешем.
Ранее сообщалось, что Абуязид Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 72 кг.
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