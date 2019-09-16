Двукратный чемпион ОИ Власов уступил в 1/8 финала ЧМ по борьбе

Россиянин Роман Власов уступил казахстанцу Асхату Дильмухамедову в схватке 1/8 финала в весовой категории до 77 кг на чемпионате мира по греко-римской борьбе в казахстанском Нур-Султане.

РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион проиграл своему оппоненту со счётом 0:3. В четвертьфинале Дильмухамедов встретится с сербом Виктором Немешем. Ранее сообщалось, что Абуязид Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 72 кг.