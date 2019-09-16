УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи первого тура группового этапа Лиги Европы с участием российских клубов ЦСКА и «Краснодар».

Матч «Лудогорец» — ЦСКА рассудит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины под руководством Ирфана Пельто. Его помощниками станут Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо, а резервным арбитром — Адмир Шехович. Игра состоится 19 сентября в Разграде на «Лудогорец Арене» и начнётся в 22:00 мск.

Бригада арбитров из Финляндии под руководством Маттиаса Гестраниуса обслужит матч между «Базелем» и «Краснодаром». Помощниками главного судьи станут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре, а четвёртым рефери — Вилле Невалайнен. Матч состоится 19 сентября в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и начнётся в 19:55 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Польши обслужит матч ЛЧ «Байер» — «Локомотив».