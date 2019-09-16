Головин сравнил Неймара и Мбаппе

Короткая ссылка
Российский полузащитник клуба Лиги 1 «Монако» Александр Головин высказал мнение о форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
Головин сравнил Неймара и Мбаппе
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«По игре мне больше нравится Неймар, его действия, его игра захватывает. Игра Мбаппе тоже результативная. Здесь большинство мальчишек из-за него полюбили футбол», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

23-летний Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Головин сравнил атмосферу в «Монако» и ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить