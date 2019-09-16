Головин сравнил Неймара и Мбаппе
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«По игре мне больше нравится Неймар, его действия, его игра захватывает. Игра Мбаппе тоже результативная. Здесь большинство мальчишек из-за него полюбили футбол», — приводит слова Головина «Матч ТВ».
23-летний Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах, но не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Головин сравнил атмосферу в «Монако» и ЦСКА.