Александрова обыграла Миннен на старте турнира WTA в Сеуле
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в южнокорейском Сеуле.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу первой ракетки России.
Следующей соперницей Александровой станет чешка Каролина Плишкова.
Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова поднялась на 46-е место в рейтинге WTA.
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