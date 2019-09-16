Александрова обыграла Миннен на старте турнира WTA в Сеуле

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в южнокорейском Сеуле.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу первой ракетки России. Следующей соперницей Александровой станет чешка Каролина Плишкова. Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова поднялась на 46-е место в рейтинге WTA.