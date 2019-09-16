Кудерметова поднялась на 46-е место в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 16 сентября.
Кудерметова поднялась на 46-е место в рейтинге WTA
  • РИА Новости

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Каролина Плишкова, на третьей, четвёртой и пятой строчках остались украинка Элина Свитолина, японка Наоми Осака и канадка Бьянка Адрееску.

Лучшей из россиянок остаётся Екатерина Александрова, занимающая 39-е место.

Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова остались на 40-м и 41-м местах. Вероника Кудерметова поднялась на 46-ю позицию. Маргарита Гаспарян — 56-я, Светлана Кузнецова осталась 65-й.

Анастасия Потапова и Анна Блинкова опустились на 75-е и 76-е места. Наталья Вихлянцева осталась 97-й, а Мария Шарапова — 135-й.

Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Возняцки в выставочном матче.

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