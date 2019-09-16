Кудерметова поднялась на 46-е место в рейтинге WTA
- РИА Новости
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Каролина Плишкова, на третьей, четвёртой и пятой строчках остались украинка Элина Свитолина, японка Наоми Осака и канадка Бьянка Адрееску.
Лучшей из россиянок остаётся Екатерина Александрова, занимающая 39-е место.
Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова остались на 40-м и 41-м местах. Вероника Кудерметова поднялась на 46-ю позицию. Маргарита Гаспарян — 56-я, Светлана Кузнецова осталась 65-й.
Анастасия Потапова и Анна Блинкова опустились на 75-е и 76-е места. Наталья Вихлянцева осталась 97-й, а Мария Шарапова — 135-й.
Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Возняцки в выставочном матче.