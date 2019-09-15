СМИ: «Реал» и «Барселона» хотят пригласить Клоппа

Ведущие испанские футбольные клубы заинтересованы в приглашении немецкого тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Как сообщает AS, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продолжить карьеру в «Барселоне» или «Реале», где недовольны нынешними наставниками. По информации прессы, тренер может помочь испанским клубам заполучить защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка.

В прошлом сезоне немец со своей командой стал победителем Лиги чемпионов, а в нынешнем «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, выиграв стартовые пять матчей.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ.