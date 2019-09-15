Россиянин Манцигов прокомментировал свою победу на ЧМ по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов заявил, что победа в финале чемпионата мира в Нур-Султане является самой громкой в его карьере.

«Я настраивался на все 100%, был уверен в своих силах, и по воле Всевышнего мне удалось одержать победу», — сказал спортсмен.

Он отметил, что ему немного не хватило до завоевания медали в прошлом году, из-за чего теперь он был максимально мотивирован и готовился к победе.

«Из-за того, что я много и усердно тренировался, в финале удалось выиграть так легко. Это моя самая громкая победа в карьере», — добавил Манцигов.

Ранее сообщалось, что Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 72 кг.