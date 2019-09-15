Кенийский легкоатлет Камворор побил мировой рекорд в полумарафоне

Кенийский легкоатлет Джеффри Кипсанг Камворор установил новый мировой рекорд в полумарафоне.

На соревнованиях в датском Копенгагене 26-летний спортсмен преодолел дистанцию 21 км 97,5 м за рекордные 57 минут 59 секунд.

Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), перед тем как официально переписать рекорд на Камворора, согласно установленной процедуре необходимо проверить и подтвердить его результат.

Камворор является серебряным призёром ЧМ-2015 на дистанции 10 000 м, а также трёхкратным победителем полумарафонов на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на турнире в Польше.