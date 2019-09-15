Кенийский легкоатлет Камворор побил мировой рекорд в полумарафоне

Короткая ссылка
Кенийский легкоатлет Джеффри Кипсанг Камворор установил новый мировой рекорд в полумарафоне.
Кенийский легкоатлет Камворор побил мировой рекорд в полумарафоне
  • Reuters

На соревнованиях в датском Копенгагене 26-летний спортсмен преодолел дистанцию 21 км 97,5 м за рекордные 57 минут 59 секунд.

Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), перед тем как официально переписать рекорд на Камворора, согласно установленной процедуре необходимо проверить и подтвердить его результат.

Камворор является серебряным призёром ЧМ-2015 на дистанции 10 000 м, а также трёхкратным победителем полумарафонов на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на турнире в Польше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить