Антон Миранчук не поможет «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Байером»

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о кадровых потерях команды накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с немецким «Байером».
Антон Миранчук не поможет «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Байером»
  • РИА Новости

«Антону Миранчуку сделали МРТ. У него травма стопы. Срок восстановления пока неясен, но с «Байером» он точно не сыграет. У Бенедикта Хёведеса рассечение. Слава богу, без последствий для глаза. Пока непонятно, сыграет ли он. Зависит всё от того, как будет заживать. Но сам он очень хочет выйти на поле», — приводит слова Кикнадзе Sport24.

Оба игрока получили повреждения в матче девятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи», завершившегося победой железнодорожников со счётом 1:0.

Матч «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Майкл Оливер назначен главным арбитром матча ЛЧ «Лион» — «Зенит».

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