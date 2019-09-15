Теннисистка Петкович ответила фанату, посоветовавшему ей сниматься в порно

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Немецкая теннисистка Андреа Петкович ответила болельщику, посоветовавшему ей сниматься в порно.
Теннисистка Петкович ответила фанату, посоветовавшему ей сниматься в порно
  • Reuters

Один из фанатов в комментариях к её новой фотосессии написал: «Снимайся в порно, если с теннисом не получится». На это 32-летняя немка ответила: «Наверное, надо быть ко всему открытой».

Петкович начала профессиональную карьеру в 2006 году. Её лучшей позицией в рейтинге WTA является девятое место, а по состоянию на 9 сентября она 77-я. В активе немки шесть титулов на турнирах WTA и девять — на турнирах ITF. Её лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Мартина Навратилова поддержала решение Ким Клейстерс вернуться в теннис.

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