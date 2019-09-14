Навратилова поддержала решение Клейстерс вернуться в теннис
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«Возвращаться на корт сложнее, ведь она не играла очень долго. Сможет ли она двигаться, как раньше, ведь это немаловажный компонент. Но у Ким осталась сила удара. Она знает, как надо вести себя на корте. Полностью поддерживаю её решение. Если она хочет играть, то её ждут несколько прекрасных лет», — приводит слова Навратиловой The New York Times.
Она отметила, что успех для Клейстерс не будет измеряться в её результатах после возвращения.
«Главным мерилом успеха станет то, получает ли она удовольствие от дела, которым занимается», — добавила прославленная теннисистка.
Клейстерс, являющаяся победительницей четырёх турниров серии Большого шлема, завершила карьеру в 2012 году.
Ранее Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 36 лет.