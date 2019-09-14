Навратилова поддержала решение Клейстерс вернуться в теннис

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Победительница 18 турниров серии Большого шлема в одиночном разряде Мартина Навратилова прокомментировала решение бельгийки Ким Клейстерс вернуться в теннис в 2020 году.
Навратилова поддержала решение Клейстерс вернуться в теннис
  • © Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Возвращаться на корт сложнее, ведь она не играла очень долго. Сможет ли она двигаться, как раньше, ведь это немаловажный компонент. Но у Ким осталась сила удара. Она знает, как надо вести себя на корте. Полностью поддерживаю её решение. Если она хочет играть, то её ждут несколько прекрасных лет», — приводит слова Навратиловой The New York Times.

Она отметила, что успех для Клейстерс не будет измеряться в её результатах после возвращения.

«Главным мерилом успеха станет то, получает ли она удовольствие от дела, которым занимается», — добавила прославленная теннисистка.

Клейстерс, являющаяся победительницей четырёх турниров серии Большого шлема, завершила карьеру в 2012 году.

Ранее Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 36 лет.

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