RFEF работает над вопросом натурализации 16-летнего хавбека «Барселоны» Фати

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) ведёт работу относительно возможности натурализации полузащитника «Барселоны» Ансу Фати.

Об этом рассказал главный тренер сборной Испании по футболу Роберт Морено, слова которого передаёт Marca.

«В федерации работают над этим вопросом. Они хотят, чтобы в команде играли лучшие футболисты. Нужно оставаться спокойными. Я надеюсь, что Фати будет в нашей команде», — заявил специалист.

16-летний Фати, явялющийся уроженцем Гвинеи-Бисау, также является гражданином Испании. Он не заигран ни за одну из сборных команд.

Ранее сообщалось, что Фати установил рекорд Примеры.