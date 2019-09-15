RFEF работает над вопросом натурализации 16-летнего хавбека «Барселоны» Фати

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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) ведёт работу относительно возможности натурализации полузащитника «Барселоны» Ансу Фати.
RFEF работает над вопросом натурализации 16-летнего хавбека «Барселоны» Фати
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  • © @FCBarcelona

Об этом рассказал главный тренер сборной Испании по футболу Роберт Морено, слова которого передаёт Marca.

«В федерации работают над этим вопросом. Они хотят, чтобы в команде играли лучшие футболисты. Нужно оставаться спокойными. Я надеюсь, что Фати будет в нашей команде», — заявил специалист.

16-летний Фати, явялющийся уроженцем Гвинеи-Бисау, также является гражданином Испании. Он не заигран ни за одну из сборных команд.

Ранее сообщалось, что Фати установил рекорд Примеры.

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