RFEF работает над вопросом натурализации 16-летнего хавбека «Барселоны» Фати
- © @FCBarcelona
Об этом рассказал главный тренер сборной Испании по футболу Роберт Морено, слова которого передаёт Marca.
«В федерации работают над этим вопросом. Они хотят, чтобы в команде играли лучшие футболисты. Нужно оставаться спокойными. Я надеюсь, что Фати будет в нашей команде», — заявил специалист.
16-летний Фати, явялющийся уроженцем Гвинеи-Бисау, также является гражданином Испании. Он не заигран ни за одну из сборных команд.
Ранее сообщалось, что Фати установил рекорд Примеры.