«Манчестер Сити» уступил «Норвичу» в пятом туре АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от «Норвича» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Норидже и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе местного коллектива отличились Кенни Маклин, Тодд Кантвелл и Теэму Пукки. Гости на это ответили голами Серхио Агуэро и Родриго Эрнандеса.

«Норвич» набрал шесть очков и поднялся на 12-е место в чемпионате Англии. «Сити» с десятью баллами располагается на второй строчке.

Ранее «Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ.