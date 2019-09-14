«Манчестер Сити» уступил «Норвичу» в пятом туре АПЛ

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«Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от «Норвича» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу» в пятом туре АПЛ
  • © Paul Chesterton, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Норидже и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе местного коллектива отличились Кенни Маклин, Тодд Кантвелл и Теэму Пукки. Гости на это ответили голами Серхио Агуэро и Родриго Эрнандеса.

«Норвич» набрал шесть очков и поднялся на 12-е место в чемпионате Англии. «Сити» с десятью баллами располагается на второй строчке.

Ранее «Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ.

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