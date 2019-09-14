«Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ

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Лондонский «Тоттенхэм» крупно обыграл в столичном футбольном дерби «Кристал Пэлас» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ
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Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Сон Хын Мин, отличившись на 10-й и 23-й минутах. Помимо него, на 21-й минуте в свои ворота мяч отправил Патрик ван Анхольт, а на 43-й минуте отличился Эрик Ламела.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Лестером», а «Кристал Пэлас» встретится с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ.

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