«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» в Серии А

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Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче третьего тура итальянской Серии А.
«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» в Серии А
  • © Andrea Staccioli / Insidefoto
  • globallookpress.com

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, хозяева набрали первое очко в сезоне, в то время как у действующих чемпионов Италии теперь семь баллов в активе.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Аталантой», а «Ювентус» встретится с «Вероной».

Ранее сообщалось, что тренер Маурицио Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после перенесённой пневмонии. 

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