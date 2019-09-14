«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» в Серии А
- © Andrea Staccioli / Insidefoto
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Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, хозяева набрали первое очко в сезоне, в то время как у действующих чемпионов Италии теперь семь баллов в активе.
В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Аталантой», а «Ювентус» встретится с «Вероной».
Ранее сообщалось, что тренер Маурицио Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после перенесённой пневмонии.