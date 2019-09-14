«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» в Серии А

Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче третьего тура итальянской Серии А.

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, хозяева набрали первое очко в сезоне, в то время как у действующих чемпионов Италии теперь семь баллов в активе.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Аталантой», а «Ювентус» встретится с «Вероной».

Ранее сообщалось, что тренер Маурицио Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после перенесённой пневмонии.