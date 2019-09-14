Попович о выступлении сборной США на КМ: этот результат не значит, что нам что-то нужно менять

Главный тренер сборной США Грегг Попович прокомментировал выступление своих подопечных на Кубке мира по баскетболу 2019 года.

«Кто-то хочет начать обвинять нас, но это глупо, это совершенно незрелая позиция. Отношение, будто мы должны выиграть золото, лишь показывает неуважение к другим командам», — приводит слова Поповича Eurohoops.

Он отметил, что теперь американскому баскетболу стоит просто двигаться дальше.

«Мы делаем всё, что в наших силах, этот результат не значит, что нам что-то нужно менять. Некоторые команды играют одним и тем же составом восемь-десять лет, наш коллектив продолжает свой рост, они никогда прежде не играли вместе», — добавил 70-летний специалист.

Сборная США показала наихудший результат на КМ по баскетболу в своей истории, заняв седьмое место на мировом первенстве 2019 года в Китае.

Ранее Коби Брайант прокомментировал выступление сборной США на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.