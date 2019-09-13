Брайант о сборной США по баскетболу: времена 1992 года прошли

Пятикратный чемпион и легенда НБА Коби Брайант прокомментировал выступление сборной США на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.

«Я часто слышу: действительно ли мы отправили на чемпионат мира лучшую команду. Времена 1992 года прошли. Остальной мир какое-то время гнался за США. Но сейчас наступил такой момент, когда мы иногда будем выигрывать, а иногда проигрывать. Легко уже не будет», — приводит слова Брайанта Eurohoops.

Сборная США является пятикратным чемпионом мира и 15-кратным победителем Олимпиад. На мировом первенстве 2019 года американская команда не сумела преодолеть стадию 1/4, проиграв Франции, а затем уступила Сербии в матче за 5—8 места.

Ранее сообщалось, что Луис Скола вышел на первое место в истории ЧМ по баскетболу по результативности в плей-офф.