Брайант о сборной США по баскетболу: времена 1992 года прошли

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Пятикратный чемпион и легенда НБА Коби Брайант прокомментировал выступление сборной США на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Брайант о сборной США по баскетболу: времена 1992 года прошли
  • © Meng Yongmin/Xinhua
  • globallookpress.com

«Я часто слышу: действительно ли мы отправили на чемпионат мира лучшую команду. Времена 1992 года прошли. Остальной мир какое-то время гнался за США. Но сейчас наступил такой момент, когда мы иногда будем выигрывать, а иногда проигрывать. Легко уже не будет», — приводит слова Брайанта Eurohoops.

Сборная США является пятикратным чемпионом мира и 15-кратным победителем Олимпиад. На мировом первенстве 2019 года американская команда не сумела преодолеть стадию 1/4, проиграв Франции, а затем уступила Сербии в матче за 5—8 места.

Ранее сообщалось, что Луис Скола вышел на первое место в истории ЧМ по баскетболу по результативности в плей-офф.

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