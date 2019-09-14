Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Трусова стала первой среди женщин, исполнившей четверной тулуп и четверной лутц на официальных соревнованиях. Первый прыжок российская фигуристка исполнила 10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии, а второй — на этапе юниорского Гран-при в Ереване 12 октября 2018 года.

«Я очень рада, что попала в Книгу рекордов Гиннесса. Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта, как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Это, конечно, ещё больше мотивирует, надо быть достойной этого», — приводит слова 15-летней Трусовой «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева заняла второе место на первом турнире в сезоне.