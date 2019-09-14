Сборная США обыграла Польшу и заняла седьмое место на КМ по баскетболу
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Встреча завершилась со счётом 87:74 в пользу американцев.
Лучшим в составе сборной США стал Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 ассистов. Ещё 14 очков набрал Джо Харрис. Крис Миддлтон записал в свой актив 13 очков.
За сборную Польши 18 очков набрал Матеуш Понитка. Ещё 17 очков — в активе Адама Вачински. 15 очков команде принёс Энтони Даррелл Слотер.
Таким образом, сборная США заняла седьмое место, а национальная команда Польши — восьмое.
Ранее сообщалось, что Луис Скола может повторить рекорд ЧМ по баскетболу по числу проведённых матчей.