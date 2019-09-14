Скола может повторить рекорд ЧМ по баскетболу по числу проведённых матчей

Форвард сборной Аргентины Луис Скола может повторить рекорд по числу матчей, сыгранных в рамках чемпионатов мира по баскетболу.

Предстоящий финал мирового первенства 2019 года станет для 39-летнего Сколы 41-м за карьеру на чемпионатах мира.

Таким образом, в случае если он выйдет на площадку, то сравняется с рекордсменом по числу сыгранных матчей на чемпионатах мира бразильцем Бирой Масьелем, в активе которого 41 игра на шести мировых первенствах. Для самого Сколы нынешний чемпионат мира, проходящий в Китае, — пятый за карьеру.

Финал Аргентина — Испания состоится 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Скола вышел на первое место в истории ЧМ по баскетболу по результативности в плей-офф.