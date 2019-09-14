Хантер вызвал Поветкина на бой
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«Я хочу драться с Поветкиным в Саудовской Аравии. Поветкин, ты видишь, я иду за тобой», — приводит слова Хантера ТАСС.
В предыдущем бою, состоявшемся 1 сентября, Поветкин единогласным решением судей победил британца Хьюи Фьюри.
Ранее сообщалось, что поединок Поветкина и Хантера может пройти в андеркарде боя между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.