Хантер вызвал Поветкина на бой

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Интерконтинентальный чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в супертяжёлой весовой категории американец Майкл Хантер бросил вызов россиянину Александру Поветкину.
Хантер вызвал Поветкина на бой
  • globallookpress.com
  • © Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

«Я хочу драться с Поветкиным в Саудовской Аравии. Поветкин, ты видишь, я иду за тобой», — приводит слова Хантера ТАСС.

В предыдущем бою, состоявшемся 1 сентября, Поветкин единогласным решением судей победил британца Хьюи Фьюри.

Ранее сообщалось, что поединок Поветкина и Хантера может пройти в андеркарде боя между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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