Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лион» упустил победу над «Амьеном» в матче Лиги 1
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Встреча, прошедшая в Амьене, завершилась вничью — 2:2.
Хозяева поля забили первыми. На 7-й минуте отличился Кристоф Жалле. «Лион» ответил голами Муссы Дембеле, забившего на 9-й и 34-й минутах. «Амьен» сумел вырвать ничью благодаря голу Матьё Бодмера на 2-й компенсированной ко второму тайму минуте.
Следующим соперником «Лиона» в Лиге 1 станет ПСЖ. Матч пройдёт 22 сентября. До этого — 17 сентября — французский коллектив на своём поле сыграет с петербургским «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Арсенал» в девятом туре РПЛ.