Алиев занимает второе место на Lombardia Trophy после короткой программы

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Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает второе место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
Алиев занимает второе место на Lombardia Trophy после короткой программы
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Судьи оценили выступление 20-летнего россиянина в 81,18 балла.

Первое место занял представитель Китая Цзинь Боян, набравший 101,09 балла. Тройку лидеров с результатом 74,83 балла замыкает россиянин Егор Мурашов.

Ещё один представитель России — Андрей Лазукин — набрал 63,23 балла и занимает десятое место.

Произвольную программу спортсменки представят 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы.

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