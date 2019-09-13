Алиев занимает второе место на Lombardia Trophy после короткой программы

Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает второе место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.

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РИА Новости

Судьи оценили выступление 20-летнего россиянина в 81,18 балла. Первое место занял представитель Китая Цзинь Боян, набравший 101,09 балла. Тройку лидеров с результатом 74,83 балла замыкает россиянин Егор Мурашов. Ещё один представитель России — Андрей Лазукин — набрал 63,23 балла и занимает десятое место. Произвольную программу спортсменки представят 15 сентября. Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы.