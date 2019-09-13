Квят надеется побороться за очки на Гран-при Сингапура

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
Квят надеется побороться за очки на Гран-при Сингапура
  • © Photo4/Lapresse
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«Это уникальное место, отличающееся очень длинной и ухабистой трассой с большим количеством поворотов, которые следуют один за другим. Это большой вызов, одна из самых сложных гонок года, поскольку она очень длинная и проходит в жарких и влажных условиях», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Он отметил, что в последних гонках команде удалось продемонстрировать хороший темп, и он надеется, что в Сингапуре это также удастся.

«Уличные трассы хорошо нам подходили раньше, и в этом году мы были конкурентоспособны в Монако, поэтому мы будем стараться собрать всё вместе и бороться за очки», — добавил россиянин.

Гран-при Сингапура пройдёт с 20 по 22 сентября по уличной трассе «Марина-Бэй». Перед стартом этапа Квят занимает десятое место в личном зачёте, набрав 33 очка.

Ранее сообщалось, что российская гонщица Ирина Сидоркова стала претенденткой на участие в женской гоночной серии W Series.

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