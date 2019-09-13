Эксперт прокомментировал предстоящий поединок Емельяненко и Кокляева

Короткая ссылка
Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодёжной политике Андрей Семёнов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предстоящий поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.
Эксперт прокомментировал предстоящий поединок Емельяненко и Кокляева
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как считает Семёнов, Емельяненко хочет бросить вызов и провести за вечер сразу десять поединков.

«Ну, конечно, дерзко и в то же время не совсем реально. Но зато, с другой стороны, это шанс прославиться. А вдруг получится? Знаю Сашу, он такой амбициозный боец, который идёт вопреки и которому море по колено», — сказал он.

Ранее, как сообщали «Известия», Емельяненко заявил о готовности провести 11 боёв подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить