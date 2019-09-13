Эксперт прокомментировал предстоящий поединок Емельяненко и Кокляева
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- РИА Новости
Как считает Семёнов, Емельяненко хочет бросить вызов и провести за вечер сразу десять поединков.
«Ну, конечно, дерзко и в то же время не совсем реально. Но зато, с другой стороны, это шанс прославиться. А вдруг получится? Знаю Сашу, он такой амбициозный боец, который идёт вопреки и которому море по колено», — сказал он.
Ранее, как сообщали «Известия», Емельяненко заявил о готовности провести 11 боёв подряд.