Эксперт прокомментировал предстоящий поединок Емельяненко и Кокляева

Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодёжной политике Андрей Семёнов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предстоящий поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.

Как считает Семёнов, Емельяненко хочет бросить вызов и провести за вечер сразу десять поединков.

«Ну, конечно, дерзко и в то же время не совсем реально. Но зато, с другой стороны, это шанс прославиться. А вдруг получится? Знаю Сашу, он такой амбициозный боец, который идёт вопреки и которому море по колено», — сказал он.

Ранее, как сообщали «Известия», Емельяненко заявил о готовности провести 11 боёв подряд.