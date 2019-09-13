Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу

Российский специалист Леонид Слуцкий, который является главным тренером голландского «Витесса», прокомментировал лидерство своей команды в нидерландской футбольной Эридивизи.

«Это ничего не значит, так как мы сыграли лишь пять матчей. У нас нет отрыва ни по очкам, ни по игре», — приводит слова Слуцкого NOS.nl.

Тем не менее он отметил, что ничья с «Аяксом» и победа над «АЗ Алкмаар» принесла уверенности команде, при том, что в прошлом году «Витессу» не удалось выиграть ни одного матча против команд первой четвёрки.

Слуцкий является главным тренером голландского клуба с 2018 года. После пяти туров «Витесс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов с 11 очками.

В следующем матче, который состоится 14 сентября, «Витесс» сыграет с ПСВ.

Ранее Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко.