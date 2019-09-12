Тренер Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко
- РИА Новости
Тренер опубликовал в своём Instagram видео, на котором он раскачивается на тренерской скамейке во время одного из матчей, подписав ролик: «Маятник Фуко».
При этом он предложил своим подписчикам придумать альтернативное название для видео.
Слуцкий является главным тренером голландского клуба с 2018 года. После пяти туров «Витесс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов с 11 очками.
Ранее Вячеслав Караваев рассказал, как Слуцкий и братья Березуцкие отреагировали на его переход из «Витесса» в «Зенит».