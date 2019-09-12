Тренер Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

Российский специалист Леонид Слуцкий, который является главным тренером голландского «Витесса», пошутил над своим поведением во время матча.

Тренер опубликовал в своём Instagram видео, на котором он раскачивается на тренерской скамейке во время одного из матчей, подписав ролик: «Маятник Фуко».

При этом он предложил своим подписчикам придумать альтернативное название для видео.

Слуцкий является главным тренером голландского клуба с 2018 года. После пяти туров «Витесс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов с 11 очками.

Ранее Вячеслав Караваев рассказал, как Слуцкий и братья Березуцкие отреагировали на его переход из «Витесса» в «Зенит».