Тренер Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

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Российский специалист Леонид Слуцкий, который является главным тренером голландского «Витесса», пошутил над своим поведением во время матча.
Тренер Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко
  • РИА Новости

Тренер опубликовал в своём Instagram видео, на котором он раскачивается на тренерской скамейке во время одного из матчей, подписав ролик: «Маятник Фуко».

При этом он предложил своим подписчикам придумать альтернативное название для видео.

Слуцкий является главным тренером голландского клуба с 2018 года. После пяти туров «Витесс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов с 11 очками.

Ранее Вячеслав Караваев рассказал, как Слуцкий и братья Березуцкие отреагировали на его переход из «Витесса» в «Зенит».

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