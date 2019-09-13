В Ульяновске во время тренировки умер мастер спорта по боксу

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Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что в Ульяновске во время тренировки скончался мастер спорта по боксу Андрей Молоканов.
В Ульяновске во время тренировки умер мастер спорта по боксу
  • РИА Новости

Об этом Смекалин написал в своём Instagram.

По информации Федерации бокса Ульяновской области, во время тренировки спортсмену стало плохо, из-за чего он потерял сознание. После этого врачи прибыли на место, но не смогли спасти Молоканова.

Отмечается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Молоканов умер в возрасте 28 лет. Он являлся чемпионом Приволжского федерального округа.

Ранее сообщалось, что экс-президент Международной федерации гимнастики скончался в возрасте 86 лет.

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