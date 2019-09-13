В Ульяновске во время тренировки умер мастер спорта по боксу
- РИА Новости
Об этом Смекалин написал в своём Instagram.
По информации Федерации бокса Ульяновской области, во время тренировки спортсмену стало плохо, из-за чего он потерял сознание. После этого врачи прибыли на место, но не смогли спасти Молоканова.
Отмечается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Молоканов умер в возрасте 28 лет. Он являлся чемпионом Приволжского федерального округа.
Ранее сообщалось, что экс-президент Международной федерации гимнастики скончался в возрасте 86 лет.