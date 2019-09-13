СМИ: Зидан утратил доверие руководства «Реала»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан утратил доверия руководства клуба из столицы Испании.
СМИ: Зидан утратил доверие руководства «Реала»
  • globallookpress.com
  • © Fotografo01/ZUMAPRESS.com

Как сообщает AS, основной причиной для недовольства являются результаты команды. После возвращения Зидана на пост наставника коллектива было сыграно 14 матчей, из которых в шести играх «сливочным» удалось победить, четыре раза «Реал» сыграл вничью и столько же раз проиграл.

Помимо того, французского специалиста обвиняют в уходе защитника Серхио Регилона, вратаря Кейлора Наваса и хавбеков Даниеля Себальоса и Маркоса Льоренте, а также руководство недовольно малым количеством игрового времени для нападающего Винисиуса Жуниора.

После трёх туров испанской Примеры «Реал» занимает пятое место, имея в своём активе пять очков.

Ранее футболист «Реала» Лука Модрич получил травму.

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