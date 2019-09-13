СМИ: Зидан утратил доверие руководства «Реала»
- globallookpress.com
- © Fotografo01/ZUMAPRESS.com
Как сообщает AS, основной причиной для недовольства являются результаты команды. После возвращения Зидана на пост наставника коллектива было сыграно 14 матчей, из которых в шести играх «сливочным» удалось победить, четыре раза «Реал» сыграл вничью и столько же раз проиграл.
Помимо того, французского специалиста обвиняют в уходе защитника Серхио Регилона, вратаря Кейлора Наваса и хавбеков Даниеля Себальоса и Маркоса Льоренте, а также руководство недовольно малым количеством игрового времени для нападающего Винисиуса Жуниора.
После трёх туров испанской Примеры «Реал» занимает пятое место, имея в своём активе пять очков.
Ранее футболист «Реала» Лука Модрич получил травму.