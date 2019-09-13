СМИ: Зидан утратил доверие руководства «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан утратил доверия руководства клуба из столицы Испании.

Как сообщает AS, основной причиной для недовольства являются результаты команды. После возвращения Зидана на пост наставника коллектива было сыграно 14 матчей, из которых в шести играх «сливочным» удалось победить, четыре раза «Реал» сыграл вничью и столько же раз проиграл.

Помимо того, французского специалиста обвиняют в уходе защитника Серхио Регилона, вратаря Кейлора Наваса и хавбеков Даниеля Себальоса и Маркоса Льоренте, а также руководство недовольно малым количеством игрового времени для нападающего Винисиуса Жуниора.

После трёх туров испанской Примеры «Реал» занимает пятое место, имея в своём активе пять очков.

Ранее футболист «Реала» Лука Модрич получил травму.