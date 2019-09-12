Рекордсмен по количеству голов за сборную считает, что Роналду сможет его превзойти
«Я думаю, Криштиану забьёт мои 109 мячей. Он отличный футболист, и я думаю, что это произойдёт. Это часть футбола. Все рекорды существуют для того, чтобы их побили. Повторюсь, он является отличным футболистом», — цитирует Даеи A Bola.
На счету Али Даеи 109 голов в 149 матчах за сборную Ирана. У Криштиану Роналду 93 мяча в 159 поединках.
Ранее сообщалось, что покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020.