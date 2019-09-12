Рекордсмен по количеству голов за сборную считает, что Роналду сможет его превзойти

Иранский нападающий Али Даеи, который удерживает рекорд по количеству голов за национальную команду, оценил шансы португальского форварда Криштиану Роналду установить новое достижение.

«Я думаю, Криштиану забьёт мои 109 мячей. Он отличный футболист, и я думаю, что это произойдёт. Это часть футбола. Все рекорды существуют для того, чтобы их побили. Повторюсь, он является отличным футболистом», — цитирует Даеи A Bola.

На счету Али Даеи 109 голов в 149 матчах за сборную Ирана. У Криштиану Роналду 93 мяча в 159 поединках.

Ранее сообщалось, что покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020.