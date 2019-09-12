Нурмагомедов: приятно, когда глава государства ценит наш труд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня нас с отцом принимал президент России Владимир Владимирович Путин. Встреча состоялась в родном Дагестане. Очень приятно, когда глава государства ценит наш с отцом труд, поддерживает нас и после каждой победы, уже как по традиции, сам лично поздравляет. Это дорогого стоит», — написал Нурмагомедов в Instagram.

В поединке с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов успешно защитил свой титул, проведя удушающий приём в третьем раунде боя.

Ранее Нурмагомедов заявил, что, если бы он в первом раунде пошёл рубиться с Порье, было бы опасно.