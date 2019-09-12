Нурмагомедов: если бы в первом раунде пошёл рубиться с Порье, было бы опасно

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, насколько опасен в стойке его соперник по последнему чемпионскому бою на UFC 242 американец Дастин Порье.

«Удар зацепил. Он все свои поединки выигрывал в стойке — руками, ногами, прессингом. Мы ждали, что он будет лучше на ногах. Но эта борьба его чуть замедлила. Если бы я в первом раунде пошёл рубиться, было бы опасно. Сначала мы его завозили, а затем я застоялся и пропустил. Услышал недовольный голос отца, что нужно возвращаться в партер», — признался боец.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби и сохранил титул чемпиона организации в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов поинтересовался состоянием здоровья Путина.