В «Авангарде» рассказали о важности развития детского хоккея

Председатель совета директоров омского клуба «Авангард» Александр Крылов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о важности развития детского хоккея.

«Для себя принял решение по «Авангарду», когда увидел возможность развивать именно детский хоккей», — заявил Крылов.

По его словам, они сразу договорились, что президент клуба Максим Сушинский отвечает за спортивный результат и первую команду, а сам Крылов сконцентрируется на развитии академии.

«И вот она уже открыта. Мы получили разрешение на ввод», — отметил председатель совета директоров.

Кроме того, отметил Крылов, в Омске открыли уже 23 хоккейные коробки при школах, и за этот год будет открыто ещё 20. Фактически это урок физкультуры со своим городским чемпионатом, добавил он.

Также формируется проект развития франшизы «Авангарда», где занятия платные.

«Вот эти два потока позволят нам создать базу и искать лучших детей, которые смогут стать сильными хоккеистами», — добавил Крылов.

Ранее нападающий ярославского «Локо» Владислав Рыбаков оценил свои шансы дебютировать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).