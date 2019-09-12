Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Турции на ЧЕ

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В первом матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу мужская сборная России победила команду Турции.
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Турции на ЧЕ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15) в пользу российских волейболистов.

Чемпионат мира по волейболу продлится с 12 по 29 сентября. Сборная России выступает в группе С, где также находятся команды Словении, Финляндии, Турции, Македонии и Белоруссии.

Свой следующий матч на турнире подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют 13 сентября. Соперником станет сборная Белоруссии. Начало встречи — в 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что Бузато будет руководить женской сборной России по волейболу минимум до ноября.

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