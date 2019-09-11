Анчелотти раскритиковал власти Неаполя за незавершённую реконструкцию стадиона

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти неудовлетворён состоянием раздевалок на домашнем стадионе команды.
Анчелотти раскритиковал власти Неаполя за незавершённую реконструкцию стадиона
  • Reuters

«Я увидел состояние раздевалок на «Сан-Паоло». У меня нет слов. За два месяца можно построить новый дом, а они не удосужились даже отремонтировать раздевалки! Где мы будем одеваться во время игр с «Сампдорией» и «Ливерпулем»? Я возмущён неадекватностью и непрофессионализмом тех, кто должен был заниматься этими работами. Как могут городские власти игнорировать взятые на себя обязательства? Я вижу лишь презрение и отсутствие заботы о команде, клубе и городе», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Наполи».

Летом на стадионе «Сан-Паоло» была проведена реконструкция, связанная со Всемирной летней универсиадой и желанием клуба усовершенствовать арену.

Ранее «Наполи» объявил о переходе Льоренте.

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